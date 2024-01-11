росіяни з важкої артилерії обстріляли Дніпропетрвощину
Київ • УНН
Російські війська застосували важку артилерію для обстрілу Марганця у Дніпропетровській області; про жертви не повідомляється.
Ввечері 10 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли районний центр. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр. І там, і там застосовували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали
Він додав, що на інших територіях Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно. Хоч і з повітряною тривогою, та без ворожих атак.
Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки09.01.24, 07:39 • 33302 перегляди