росіяни з важкої артилерії обстріляли Дніпропетрвощину

Ввечері 10 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли районний центр. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр. І там, і там застосовували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали повідомив голова ОВА.

Він додав, що на інших територіях Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно. Хоч і з повітряною тривогою, та без ворожих атак.

Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки