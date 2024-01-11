россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетрвощину

Вечером 10 января российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Около полуночи обстреляли районный центр. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Поздно вечером оккупанты ударили по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Около полуночи обстреляли райцентр. И там, и там применяли тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что на других территориях Днепропетровщины ночь прошла относительно спокойно. Хотя и с воздушной тревогой, но без вражеских атак.

Россияне ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки