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Дніпропетровщина: росіяни атакували дронами Нікопольський район

Дніпропетровщина: росіяни атакували дронами Нікопольський район

Київ • УНН

 • 26727 перегляди

Російські військові безпілотники завдали удару по Нікопольському району, пошкодивши будівлі та газопровід; про жертви не повідомляється.

Російські військові вкотре атакували ударними-дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударом опинився сам Нікополь та Марганецька громада. Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе. Вранці безпілотник спрямувала на сам Нікополь. Пообіді – на Марганецьку громаду.

– повідомив Лисак.

Деталі

За уточненням від очільника ОВА через дронові атаки були пошкоджені два житлових будинки та газогін.

Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.

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В інших районах Дніпропетровщини – доба минула без обстрілів.

В Києві та на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 5 проросійських агітаторів11.01.24, 14:42 • 21453 перегляди

Нагадаємо

Били по Нікопольщині загарбники й вночі. Ввечері 10 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. А близько опівночі обстріляли сам Нікополь.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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