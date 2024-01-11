Дніпропетровщина: росіяни атакували дронами Нікопольський район
Київ • УНН
Російські військові безпілотники завдали удару по Нікопольському району, пошкодивши будівлі та газопровід; про жертви не повідомляється.
Російські військові вкотре атакували ударними-дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Під ударом опинився сам Нікополь та Марганецька громада. Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе. Вранці безпілотник спрямувала на сам Нікополь. Пообіді – на Марганецьку громаду.
Деталі
За уточненням від очільника ОВА через дронові атаки були пошкоджені два житлових будинки та газогін.
Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини – доба минула без обстрілів.
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Нагадаємо
Били по Нікопольщині загарбники й вночі. Ввечері 10 січня російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. А близько опівночі обстріляли сам Нікополь.