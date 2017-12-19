Рабинович: всем надо садиться в одну лодку – тушить конфликты и строить сильную Украину

“Украина расколота — и для того, чтобы положить конец распрям, политики разных спектров обязаны сесть за стол переговоров и начать строить страну прежде всего экономически, наращивать нашу силу и мощь”, — заявил политик.

По мнению Рабиновича, немалое влияние на настроения в украинском обществе сегодня оказывают именно политики.

“Сегодня, к сожалению, одна часть страны настроена против другой. Политики должны научиться аккуратно проходить между Сциллой и Харибдой, чтобы потушить конфликты в обществе”, — констатировал парламентарий.

Он рассказал, что был бы рад вступлению патриотов из Западной Украины в его партию, уточнив при этом, что в его понимании означает “патриотизм”.

“Партия „За життя“ начинала строить работу на электоральном поле юго-восточной Украины, но на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что у нас много сторонников и в центральной, и в западной части страны. Именно поэтому мы хотим подключить к работе нашей политической силы людей, которые ассоциируются с Западом. Однако это не значит, что патриот — это тот, кто хорошо поет национальный гимн, и мы готовы его сразу же принять в свои ряды. Патриот — это, прежде всего, человек дела, это тот, кого волнует улучшение жизни украинцев, экономическая мощь нашей страны, материальная сторона жизни людей”, — подчеркнул политик.

В дополнение он заявил, что партия “За життя” готова принять в свои ряды всех, кто готов трудиться на благо страны, независимо от их политических взглядов и идеологий.

“Мы сможем спасти нашу страну, если посадим в одну лодку всех, кто готов работать во благо украинского народа. Наша политическая сила приглашает в свои ряды всех, кто готов к диалогу и готов принять новые условия игры. Мы потом разберемся в нюансах наших политических взглядов, мы потом выясним отношения. Сейчас надо спасать страну, спасать экономически, надо дать людям возможность не просто выживать под гнетом власти, а расправить плечи, стать зажиточнее, богаче, получать защиту государства, пользоваться своими правами. Мы приглашаем всех строить новую, независимую, нейтральную и сильную Украину, “Швейцарию Восточной Европы”, — резюмировал Вадим Рабинович.