Рабінович: всім треба сідати в один човен - гасити конфлікти і будувати сильну Україну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Для того, щоб покінчити з гострою політичною та економічною кризою в Україні, політики повинні припинити конфліктувати між собою і почати працювати спільно. Таку думку в ефірі своєї авторської програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна" висловив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

"Україна розколота - і для того, щоб покласти край чварам, політики різних спектрів зобов'язані сісти за стіл переговорів і почати будувати країну, перш за все, економічно, нарощувати нашу силу і міць", - заявив політик.

На думку Рабіновича, неабиякий вплив на настрої в українському суспільстві сьогодні поширюють саме політики.

"Сьогодні, на жаль, одна частина країни налаштована проти іншої. Політики повинні навчитися акуратно проходити між Сциллою і Харибдою, щоб загасити конфлікти в суспільстві", - констатував парламентарій.

Він розповів, що був би радий вступу патріотів із Західної України в його партію, уточнивши при цьому, що в його розумінні означає "патріотизм".

"Партія "За життя" починала будувати роботу на електоральному полі південно-східної України, але, на даний момент, ми можемо з упевненістю сказати, що у нас багато прихильників і в центральній, і в західній частині країни. Саме тому ми хочемо підключити до роботи нашої політичної сили людей, які асоціюються із Заходом. Однак це не означає, що патріот - це той, хто добре співає національний гімн, і ми готові його відразу ж прийняти до своїх лав. Патріот - це, перш за все, людина справи, це той, кого хвилює поліпшення життя українців, економічна міць нашої країни, матеріальна сторона життя людей", - наголосив політик.

На додаток він заявив, що партія "За життя" готова прийняти до своїх лав усіх, хто готовий працювати на благо країни, незалежно від їхніх політичних поглядів і ідеологій.

"Ми зможемо врятувати нашу країну, якщо посадимо в один човен всіх, хто готовий працювати на благо українського народу. Наша політична сила запрошує до своїх лав усіх, хто готовий до діалогу і готовий прийняти нові умови гри. Ми потім розберемося в нюансах наших політичних поглядів, ми потім з'ясуємо стосунки. Зараз треба рятувати країну, рятувати економічно, треба дати людям можливість не просто виживати під гнітом влади, а розправити плечі, стати більш заможними, багатшими, отримувати захист держави, користуватися своїми правами. Ми запрошуємо всіх будувати нову, незалежну, нейтральну і сильну Україну, "Швейцарію Східної Європи", - резюмував Вадим Рабінович.

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