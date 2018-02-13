Рабинович о Супрун: мы начинаем бессрочную акцию, и не уйдем, пока ее не снимут с должности

“Мы страдаем от того, что сегодня происходит в Министерстве здравоохранения Украины — они добивают страну. Поэтому через неделю мы начинаем бессрочную акцию по снятию Супрун, и не уйдем, пока этого вампира не уберут из нашей страны”, — пообещал политик.

Отметим, Вадим Рабинович последовательно критикует действия Ульяны Супрун на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

“Я объявляю 2018-й „годом отстранения Супрун“. Я уже подал в суд на премьер-министра за ее незаконное пребывание на посту и. о. министра, так как она занимает эту должность более четырех месяцев. Теперь мы намерены публичными методами и акциями протеста добиться отставки Супрун. Мы придем под Минздрав, будем требовать того, о чем знает весь народ Украины. И мы это обязательно сделаем — мы не дадим Супрун добить наших людей”, — заявил Рабинович.

Также политик раскритиковал недавнее заявление Супрун о том, что на вызовы врачи будут приезжать на велосипедах, а “бабушки в селах” будут вынуждены искать себе врача с помощью сервисов Google.

“О содержании медицинской реформы говорить не приходится — сократить врачей, закрыть клиники и больницы, перевести все академинституты на платные операции, предложить бабушкам в селе находить в Гугл-мэпе семейных врачей, убрать „скорую помощь“ и не лечить онкобольных. До какой степени национального безумия нужно дойти, чтобы в нашей стране, где и без того тяжелейшая ситуация в здравоохранении, слушать эту ахинею и рассуждать, хорошая это реформа или плохая?! Это — абсолютное убийство Украины, это план уничтожения всех неимущих. Если ты не украл миллиард, не висишь на потоке, не воруешь из казны — вылечиться ты не сможешь. Пока ты здоров — работай на плантации или уезжай поднимать Польшу”, — резюмировал Рабинович.

При этом он отметил, что реформы Ульяны Супрун противоречат Конституции Украины.

“За всю историю мира не существовало такого эксперимента, который ставят сейчас над Украиной, и никто не видел, чтобы заезжие исполняющие обязанности министра нагло и цинично отменяли Конституцию страны. Я напоминаю, что в Конституции, в 49-й статье, записано, что у нас бесплатная медицина — и вдруг какой-то пришлый волонтер объявляет, что у нас все будет иначе. И все молчат, потупив глаза, как будто никакой Конституции не существует”, — подчеркнул Вадим Рабинович.

По словам лидера партии “За життя”, Минздрав ставит над страной чудовищный эксперимент.

“Сегодняшняя политика Министерства здравоохранения — это целенаправленное уничтожение народа Украины, над страной, над здоровьем ее населения ставят громадный эксперимент”, — подчеркнул народный депутат.