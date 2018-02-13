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Рабінович про Супрун: ми розпочинаємо безстрокову акцію, і не підемо, поки її не знімуть з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Партія "За життя" через тиждень починає безстрокову акцію з метою зняття з посади в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це під час прес-конференції в понеділок, 12 лютого, заявив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

"Ми страждаємо від того, що сьогодні відбувається в Міністерстві охорони здоров'я України - вони добивають країну. Тому через тиждень ми розпочинаємо безстрокову акцію по зняттю Супрун, і не підемо, поки цього вампіра не приберуть з нашої країни", - пообіцяв політик.

Відзначимо, Вадим Рабінович послідовно критикує дії Уляни Супрун на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я.

"Я оголошую 2018-й "роком відсторонення Супрун". Я вже подав до суду на Прем'єр-міністра за її незаконне перебування на посаді в. о. міністра, так як вона займає цю посаду більше чотирьох місяців. Тепер ми маємо намір публічними методами і акціями протесту домогтися відставки Супрун. Ми прийдемо під МОЗ, будемо вимагати того, про що знає весь народ України. І ми це обов'язково зробимо - ми не дамо Супрун добити наших людей ", - заявив Рабінович.

Також політик розкритикував недавню заяву Супрун про те, що на виклики лікарі будуть приїжджати на велосипедах, а "бабусі в селах" будуть змушені шукати собі лікаря за допомогою сервісів Google.

"Про зміст медичної реформи годі й казати - скоротити лікарів, закрити клініки і лікарні, перевести всі академінстітути на платні операції, запропонувати бабусям в селі знаходити в Google-map сімейних лікарів, прибрати "швидку допомогу" і не лікувати онкохворих. До якої міри національного божевілля потрібно дійти, щоб в нашій країні, де і без того складне ситуація в охороні здоров'я, слухати цю ахінею і міркувати, хороша це реформа чи погана?! Це - абсолютне вбивство України, це план знищення всіх незаможних. Якщо ти не вкрав мільярд, чи не висиш на потоці, не крадеш з казни - вилікуватися ти не зможеш. Поки ти здоровий - працюй на плантації або їдь піднімати Польщу", - резюмував Рабінович.

При цьому він зазначив, що реформи Уляни Супрун суперечать Конституції України.

"За всю історію світу не існувало такого експерименту, який ставлять зараз над Україною, і ніхто не бачив, щоб заїжджі виконуючі обов'язки міністра нахабно і цинічно скасовували Конституцію країни. Я нагадую, що в Конституції, в 49-й статті, записано, що у нас безкоштовна медицина - і раптом якийсь сторонній волонтер оголошує, що у нас все буде інакше. І всі мовчать, потупивши очі, як ніби ніякої Конституції не існує", - наголосив Вадим Рабінович.

За словами лідера партії "За життя", МОЗ ставить над країною жахливий експеримент.

"Сьогоднішня політика Міністерства охорони здоров'я - це цілеспрямоване знищення народу України, над країною, над здоров'ям її населення ставлять величезний експеримент", - наголосив народний депутат.

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