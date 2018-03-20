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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Рабинович: хамелеоны у власти обворовывают страну, прикрываясь вышиванками или георгиевскими лентами

Рабинович: хамелеоны у власти обворовывают страну, прикрываясь вышиванками или георгиевскими лентами

Киев  •  УНН

 • 7278 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украиной все годы независимости руководили политики, которые стравливали запад и восток страны, чтобы на волне обострения противоречий грабить ее. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина”, передает УНН.

“За все время независимости Украины ни один руководитель не внедрял нормальную экономическую политику развития, а только сталкивал людей по региональному, национальному, языковому принципам, чтобы воровать из бюджета. Все политики только и делали, что стравливали восток с западом, обматываясь то георгиевскими ленточками, то вышиванками, — и безбожно воруя при этом из бюджета страны. Здесь нужно вспомнить великого украинского политика Вячеслава Черновола, который когда-то сказал, что нет ни "москалей", ни "бандеровцев", а есть единый украинский народ, который обворовывают политиканы”, — отметил парламентарий.

В качестве примера народный депутат привел одного из скандальных спикеров “Свободы” Ирину Фарион.

“Ирина Фарион — яростный националист, антикоммунист и борец с русским языком, например, согласно данной ей характеристике от 1978 года, была "политически грамотной и морально устойчивой". Секретарь комитета комсомола Степан Кубив (сегодня первый вице-премьер министр Украины и один из лидеров Майдана) отметил тогда "ее организаторские способности, поэтому она была назначена руководителем научного кружка марксистско-ленинской эстетики и помогала иностранным студентам осваивать русский язык". Это все, что нужно знать о политиках! Эти хамелеоны десятки лет воруют, меняя вышиванки на георгиевские ленты и наоборот. Им все равно, во что одеваться, какой язык ругать, лишь быть у кормушки!.. И это нужно срочно менять”, — убежден Вадим Рабинович.

Лидер партии “За життя” уверен: приспособленцы у власти должны уйти из украинской политики, а вместо них должны прийти люди, которые смогут предложить народу совершенно новую экономическую программу развития страны.

“Партия "За життя" призывает всех — и левых, и правых, и жителей Ровно, и жителей Одессы, и днепровцев, и львовян: давайте строить сильную, независимую, нейтральную и экономически мощную державу — "Швейцарию Восточной Европы". Приспособленцы должны уйти с политической арены, а народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны, где приоритетом будет развитие экономики и зажиточная жизнь людей”, — заявил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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