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Рабінович: хамелеони при владі обкрадають країну, прикриваючись вишиванками або георгіївськими стрічками

Київ • УНН

 • 7278 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Україною всі роки незалежності керували політики, які підбурювали захід і схід країни, щоб на хвилі загострення протиріч грабувати її. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна", передає УНН.

"За весь час незалежності України жоден керівник не впроваджував нормальну економічну політику розвитку, а тільки зіштовшував між собою людей за регіональними, національними, мовними протиріччями, щоб красти з бюджету. Всі політики тільки те й робили, що підбурювали схід із заходом, обмотуючись то георгіївськими стрічками, то вишиванками, - і безбожно крадучи при цьому з бюджету країни. Тут потрібно згадати великого українського політика В'ячеслава Чорновола, який колись сказав, що немає ні "москалів", ні "бандерівців", а є єдиний український народ, який обкрадають політикани", - зазначив парламентар.

Як приклад народний депутат навів одного зі скандальних спікерів "Свободи" Ірину Фаріон.

"Ірина Фаріон - лютий націоналіст, антикомуніст і борець з російською мовою, наприклад, відповідно до даної їй характеристики від 1978 року, була "політично грамотною і морально стійкою". Секретар комітету комсомолу Степан Кубів (сьогодні перший віце-прем'єр міністр України і один з лідерів Майдану) зазначив тоді "її організаторські здібності, тому вона була призначена керівником наукового гуртка марксистсько-ленінської естетики і допомагала іноземним студентам освоювати російську мову". Це все, що потрібно знати про політиків! Ці хамелеони десятки років крадуть, змінюючи вишиванки на георгіївські стрічки і навпаки. Їм все одно, у що одягатися, яку мову лаяти, лише бути біля годівниці!.. І це потрібно терміново змінювати", - переконаний Вадим Рабінович.

Лідер партії "За життя" впевнений: пристосуванці при владі повинні піти з української політики, а замість них повинні прийти люди, які зможуть запропонувати народу абсолютно нову економічну програму розвитку країни.

"Партія "За життя" закликає всіх - і лівих, і правих, і рівнян, і жителів Одеси, і дніпрян, і львів'ян: давайте будувати сильну, незалежну, нейтральну і економічно потужну державу - "Швейцарію Східної Європи". Пристосуванці повинні піти з політичної арени, а народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни, де пріоритетом буде розвиток економіки і заможне життя людей", - заявив політик.

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