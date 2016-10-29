Р.Эрдоган: парламент Турции рассмотрит вопрос о смертной казни для заговорщиков

"Наше правительство подаст это предложение (о смертной казни) в парламент. Я убежден, что парламент одобрит его, и когда оно поступит ко мне, я ратифицируют его", - сказал Р.Эрдоган.

Около 100 тыс. человек в армии, гражданской службе, полиции и судебной системе уже были уволены или отстранены в период после переворота, около 32 тыс. человек были арестованы за их вероятное участие в неудачном путче.

Турция требует, чтобы Соединенные Штаты выдали Ф.Гюлена и хочет привлечь его к ответственности по обвинению в том, что он причастен к организации попытки свергнуть правительство. Ф.Гюлен, который живет в добровольном изгнании в Пенсильвании с 1999 года, отрицает свою причастность.