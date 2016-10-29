Р.Ердоган: парламент Туреччини розгляне питання про смертну кару для змовників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу заявив, що уряд країни буде просити парламент розглянути питання про реінтродукції смертної кари як покарання змовникам за спробу перевороту у липні, передає УНН з посиланням на AFP.
"Наш уряд подасть цю пропозицію (про смертну кару) в парламент. Я переконаний, що парламент схвалить її, і коли вона надійде до мене, я ратифікую її", - сказав Р.Ердоган.
Близько 100 тис. людей в армії, цивільній службі, поліції і судовій системі вже були звільнені або відсторонені в період після перевороту, близько 32 тис. людей були арештовані за їх ймовірну участь у невдалому путчі.
Туреччина вимагає, щоб Сполучені Штати видали Ф.Гюлена і хоче притягнути його до відповідальності за обвинуваченням у тому, що він причетний до організації спроби повалити уряд. Ф.Гюлен, який живе в добровільному вигнанні в Пенсільванії з 1999 року, заперечує свою причетність.