Р.Ердоган: парламент Туреччини розгляне питання про смертну кару для змовників

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27035 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56858 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 72246 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 142140 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204749 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192374 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212630 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197213 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152731 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153750 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
88 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 9559 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7715 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 11248 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7842 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10525 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484802 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 320067 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381948 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 494077 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737854 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125193 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184723 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127425 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162133 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185335 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Р.Ердоган: парламент Туреччини розгляне питання про смертну кару для змовників

Р.Ердоган: парламент Туреччини розгляне питання про смертну кару для змовників

Київ • УНН

 • 8493 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу заявив, що уряд країни буде просити парламент розглянути питання про реінтродукції смертної кари як покарання змовникам за спробу перевороту у липні, передає УНН з посиланням на AFP.

"Наш уряд подасть цю пропозицію (про смертну кару) в парламент. Я переконаний, що парламент схвалить її, і коли вона надійде до мене, я ратифікую її", - сказав Р.Ердоган.

Близько 100 тис. людей в армії, цивільній службі, поліції і судовій системі вже були звільнені або відсторонені в період після перевороту, близько 32 тис. людей були арештовані за їх ймовірну участь у невдалому путчі.

Туреччина вимагає, щоб Сполучені Штати видали Ф.Гюлена і хоче притягнути його до відповідальності за обвинуваченням у тому, що він причетний до організації спроби повалити уряд. Ф.Гюлен, який живе в добровільному вигнанні в Пенсільванії з 1999 року, заперечує свою причетність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38