Р. Чубаров прокомментировал высказывания Н.Савченко относительно сдачи Крыма

"Международные преступники, которым является Путин, хотят избежать наказания и прилагают все свои усилия и выставляют вокруг ультиматумы. Что бы ни происходило в Украине, нам всем нужно сохранять единство, свободу, защищать себя и свою землю. Нам надо быть очень осторожными в своих выступлениях . Вчерашнее публичное высказывание нашей коллеги, народного депутата Надежды Савченко, о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но глубоко оскорбительным, циничным и предательским отношением ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, которые остаются заложниками РФ ", - заявил Р. Чубаров.

Он отметил, что обидно, что такое высказывание допустил человек, который сам прошел через русский плен, тюрьмы.

"Утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, четкой позиции государства. Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору! С этой трибуны хочу призвать Президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма , будущего нашего полуострова, по его возвращению и контролю. Для сохранения Украины и дальнейшего развития - ни одной уступки украинских земель! ", - подчеркнул Р. Чубаров.

Накануне Надежда Савченко выразила мнение, что вернуть Донбасс можно только путем временной сдачи Крыма.