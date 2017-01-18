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Р.Чубаров прокоментував висловлювання Н.Савченко щодо здачі Криму

Р.Чубаров прокоментував висловлювання Н.Савченко щодо здачі Криму

Київ • УНН

 • 12683 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Висловлювання народного депутата Надії Савченко щодо здачі Криму заради збереження Донбасу є зрадницьким відношенням до України та кримськотатарського народу. Про це заявив народний депутат від БПП, лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

"Міжнародні злочинці, яким є Путін, хочуть уникнути покарання і докладають усі свої зусилля та виставляють довкола ультиматуми. Що б не відбувалося в Україні, нам усім потрібно зберігати єдність, волю, боронити себе і свою землю. Нам треба бути дуже обережними в своїх виступах. Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко, про те, що, мовляв, заради повернення Донбасу треба відмовитись від Криму, є не лише вкрай неприйнятними, але глибоко образливими, цинічними і зрадницьким відношенням до всіх громадян України та кримськотатарського народу, що залишаються заручниками РФ", – заявив Р.Чубаров.

Він зауважив, що прикро, що таке висловлювання допустила людина, яка сама пройшла через російський полон, тюрми.

"Зранку отримав достатню кількість дзвінків з Криму. Люди вимагають пояснень, чіткої позиції держави. Я говорив по телефону з Надією і сподіваюсь, що вона уточнить позицію. Жодних поступок агресорові! З цієї трибуни хочу закликати Президента України терміново скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострову, щодо його повернення та контролю. Задля збереження України і подальшого розвитку - жодної поступки українських земель!", – підкреслив Р.Чубаров.

Напередодні Надія Савченко висловила думку, що повернути Донбас можна лише шляхом тимчасової здачі Криму.

Українські Національні Новини

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