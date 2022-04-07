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Песков признал, что россия понесла "значительные потери" в Украине. Называть это унижением отказывается

Киев • УНН

 • 176797 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков признал в интервью Sky News в четверг, что российские оккупационные силы в Украине понесли "значительные потери", пишет УНН.

Песков признал, что россия понесла "значительные потери" в Украине. Называть это унижением отказывается

Детали

Так, Песков сказал, что россия на протяжении "десятилетий" "озабочена своей безопасностью".

На вопрос, провалился ли план Кремля и стала ли война унижением для россии, учитывая количество потерь среди генералов и тысячи убитых солдат, он ответил, что "это неправильное понимание того, что происходит".

На очередной вопрос о потерях он заявил:

"У нас есть значительные потери в войсках. И это огромная трагедия для нас".

Добавим

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники.

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