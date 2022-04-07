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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 900 оккупантов

Киев • УНН

 • 259926 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 900 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 18 900 человек,
  • танков ‒ 698,
  • боевых бронированных машин ‒ 1891,
  • артиллерийские системы – 332,
  • РСЗО – 108,
  • средств ПВО - 55,
  • самолетов – 150,
  • вертолетов – 135,
  • автомобильной техники - 1358,
  • кораблей/катеров - 7,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
  • специальной техники - 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что командование вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.

Украинские Национальные Новости

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