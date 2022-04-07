Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 900 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 18 900 человек,
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- танков ‒ 698,
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- боевых бронированных машин ‒ 1891,
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- артиллерийские системы – 332,
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- РСЗО – 108,
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- средств ПВО - 55,
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- самолетов – 150,
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- вертолетов – 135,
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- автомобильной техники - 1358,
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- кораблей/катеров - 7,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
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- специальной техники - 25,
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- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что командование вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.