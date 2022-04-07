Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 900 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,9 тис. осіб, 698 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 18 900 осіб,
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- танків ‒ 698,
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- бойових броньованих машин ‒ 1891,
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- артилерійських систем – 332,
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- РСЗВ - 108,
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- засобів ППО - 55,
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- літаків – 150,
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- гелікоптерів – 135,
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- автомобільної техніки - 1358,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів.