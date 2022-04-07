Командування ЗС рф продовжує шукати людські ресурси для поповнення своїх підрозділів - Генштаб

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів, повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.