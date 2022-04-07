Українські військові збили ворожу ракету, яка летіла в напрямку Полтави

Цитата

"У районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію", - зазначив Живицький.

Деталі

Також голова Сумської ОДА наголосив, що на території області відбувається розмінування місцевостей після відступу ворога.

На території Роменського району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час. А в селі Слобода Конотопського району, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС снаряд знешкодили.

"Нагадую вкотре: не чіпайте незнайомі предмети і не підходьте до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок! Це може бути смертельно небезпечно", - наголосив Живицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: в Сумській області ЗСУ ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів.