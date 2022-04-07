Венедіктова: в Сумській області ЗСУ ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українські військові знищили 5 російських військовослужбовців в Дептівці Сумської області. Російські окупанти намагалися накрасти українського майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
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За її словами, російські окупанти крутилися біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ українських бійців, мародери все ж вирішили не втікати.
В результаті цього, захисники України ліквідували 5 військових та взяли у полон ще трьох окупантів.
"Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить", - зазначає генеральний прокурор.
Нагадаємо
ЗСУ під Авдіївкою ліквідували італійця на прізвисько “Бозамбо”, який з 2015 року воював на боці окупантів.