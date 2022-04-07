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Венедиктова: в Сумской области ВСУ ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров

Киев • УНН

 • 138713 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинские военные уничтожили 5 российских военнослужащих в Дептовке Сумской области. Российские оккупанты пытались наворовать украинского имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Венедиктова: в Сумской области ВСУ ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров

Детали

По ее словам, российские оккупанты крутились возле опрокинутого "Урала", который был набит награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении украинских бойцов, мародеры все же решили не убегать.

В результате этого, защитники Украины ликвидировали 5 военных и взяли в плен еще трех оккупантов.

"Конечно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Произошло все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена не грабить у них не получается", - отмечает генеральный прокурор.

Напомним

ВСУ под Авдеевкой ликвидировали итальянца по прозвищу “Бозамбо”, который с 2015 года воевал на стороне оккупантов.

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