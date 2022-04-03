ЗСУ під Авдіївкою ліквідували італійця на прізвисько “Бозамбо”, який з 2015 року воював на боці окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Військові Збройних Сил України під Авдіївкою ліквідували італійця на прізвисько "Бозамбо", який з 2015 року воював на боці окупантів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Справжнє ім’я бойовика Еді Онгаро. В Україну він прибув після втечі з Італії, де проти нього було порушено кримінальну справу за бійку. На Донбасі воював проти українських військових у складі банди "Призрак".
За наявними даними, 46-річний житель Венеції помер внаслідок осколкових поранень, отриманих через вибух гранати. Та обставини смерті італійського "волонтера" подаються як подвиг. Він нібито прикрив тілом ручну гранату, захищаючи від смерті та поранень бійців, які були поряд з ним.
Насправді це історія звичайного найманця, злочинця-втікача, який начебто врятував своїх товаришів ціною свого життя. Лише такі "волонтери" готові воювати на боці ОРДЛО.
“Італійці — друзі та помічники України. Італійський уряд вже погодився бути гарнтом безпеки у новому договірному процесі для України. А такі герої-злочинці нехай залишаються для любителів «русского мира”, – наголосили у відомстві.
Додамо
Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили вже приблизно 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаків, 325 артилерійських систем та сотні одиниць іншої військової техніки.