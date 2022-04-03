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Генштаб ЗСУ: українські військові знищили 18 тисяч окупантів та 644 ворожі танки

Київ • УНН

 • 187850 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили вже приблизно 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаків, 325 артилерійських систем та сотні одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Генштаб ЗСУ: українські військові знищили 18 тисяч окупантів та 644 ворожі танки

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:

особового складу - 18 тисяч осіб,

танків ‒ 644 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од.,

артилерійських систем – 325 од.,

РСЗВ - 105 од.,

засоби ППО - 54 од.,

літаків – 143 од.,

гелікоптерів – 134 од.,

автомобільної техніки - 1249 од.,

кораблі /катери - 7 од.,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,

спеціальна техніка - 24,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Додамо

Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення.

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