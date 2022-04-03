Генштаб ЗСУ: українські військові знищили 18 тисяч окупантів та 644 ворожі танки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили вже приблизно 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаків, 325 артилерійських систем та сотні одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:
особового складу - 18 тисяч осіб,
танків ‒ 644 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1830 од.,
артилерійських систем – 325 од.,
РСЗВ - 105 од.,
засоби ППО - 54 од.,
літаків – 143 од.,
гелікоптерів – 134 од.,
автомобільної техніки - 1249 од.,
кораблі /катери - 7 од.,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89,
спеціальна техніка - 24,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Додамо
Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення.