Генштаб ВСУ: украинские военные уничтожили 18 тысяч оккупантов и 644 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли уже примерно 18 тысяч человек, 644 танков, 143 самолетов, 325 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:
личного состава - 18 тысяч человек,
танков ‒ 644 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
артиллерийских систем - 325 ед.,
РСЗО - 105 ед.,
средства ПВО - 54 ед.,
самолетов - 143 ед.,
вертолетов - 134 ед.,
автомобильной техники - 1249 ед.,
корабли /катера - 7 ед.,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 89,
специальная техника - 24,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Добавим
Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение.