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Генштаб ВСУ: украинские военные уничтожили 18 тысяч оккупантов и 644 вражеских танков

Киев • УНН

 • 187850 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли уже примерно 18 тысяч человек, 644 танков, 143 самолетов, 325 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: украинские военные уничтожили 18 тысяч оккупантов и 644 вражеских танков

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют: 

личного состава - 18 тысяч человек,

танков ‒ 644 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,

артиллерийских систем - 325 ед.,

РСЗО - 105 ед.,

средства ПВО - 54 ед.,

самолетов - 143 ед.,

вертолетов - 134 ед.,

автомобильной техники - 1249 ед.,

корабли /катера - 7 ед.,

цистерн с ГСМ - 76, 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 89, 

специальная техника - 24,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Добавим

Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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