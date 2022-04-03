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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 63979 перегляди

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Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення

Деталі

Розпочалася тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

Нагадаємо

Велика кількість білоруських військових відмовляється воювати проти України.

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