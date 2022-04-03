Окупанти масово відмовляються воювати та пишуть рапорти на звільнення

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Розпочалася тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

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Велика кількість білоруських військових відмовляється воювати проти України.