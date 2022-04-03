Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение

Детали

Началась тридцать девятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Личный состав 2-х батальйонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для пополнения потерь личного состава русское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил. Такие мероприятия проводят как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Напомним

Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины.