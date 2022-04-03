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Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение

Детали

Началась тридцать девятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Личный состав 2-х батальйонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для пополнения потерь личного состава русское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил. Такие мероприятия проводят как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Напомним

Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины.

Украинские Национальные Новости

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