Оккупанты массово отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Началась тридцать девятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Личный состав 2-х батальйонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.
Для пополнения потерь личного состава русское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил. Такие мероприятия проводят как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.
Напомним
Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины.