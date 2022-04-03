ВСУ под Авдеевкой ликвидировали итальянца по прозвищу “Бозамбо”, который с 2015 года воевал на стороне оккупантов

Детали

Настоящее имя боевика Эди Онгаро. В Украину он прибыл после побега из Италии, где против него было возбуждено уголовное дело за драку. На Донбассе воевал против украинских военных в составе банды "Призрак".

По имеющимся данным, 46-летний житель Венеции скончался в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты. Но обстоятельства смерти итальянского "волонтера" подаются как подвиг. Он якобы прикрыл телом ручную гранату, защищая от смерти и ранений бойцов, которые были рядом с ним.

На самом деле это история обычного наемника, беглого преступника, который вроде бы спас своих товарищей ценой своей жизни. Только такие "волонтеры" готовы воевать на стороне ОРДЛО.

“Итальянцы — друзья и помощники Украины. Итальянское правительство уже согласилось быть гарнтом безопасности в новом договорном процессе для Украины. А такие герои-преступники пусть остаются для любителей "русского мира”, - подчеркнули в ведомстве.

Добавим

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли уже примерно 18 тысяч человек, 644 танки, 143 самолетов, 325 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники.