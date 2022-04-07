Пєсков визнав, що росія зазнала "значних втрат" в Україні. Називати це приниженням відмовляється
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков визнав в інтерв'ю Sky News у четвер, що російські окупаційні сили в Україні зазнали "значних втрат", пише УНН.
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Так, Пєсков сказав, що Росія протягом "десятиліть" "стурбована своєю безпекою".
На питання, чи провалився план Кремля і чи стала війна приниженням для Росії, враховуючи кількість втрат серед генералів і тисячі вбитих солдатів, він відповів, що "це неправильне розуміння того, що відбувається".
На чергове питання про втрати він заявив:
"У нас є значні втрати у військах. І це величезна трагедія для нас".
Додамо
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні досягли вже близько 18,9 тис. осіб, 698 танків і сотень одиниць іншої військової техніки.