Пять европейских стран поддержали парламент Молдовы

"Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция с пристальным вниманием наблюдали за недавними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение этого конституционного кризиса мирными средствами", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове.