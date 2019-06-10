П'ять європейських країн підтримали парламент Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. ЦНН. Франція, ФРН, Велика Британія, Польща і Швеція підтримують парламент Молдови, закликають до мирного вирішення кризи, йдеться в спільній заяві, опублікованій в понеділок німецьким зовнішньополітичним відомством, передає УНН з посиланням на point.md.
"Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща і Швеція з пильною увагою спостерігали за недавніми подіями в Республіці Молдова. Після парламентських виборів демократично обраний парламентська більшість прийняла важливі рішення, включаючи формування уряду. У нинішньому конституційну кризу ми визнаємо і підтримуємо парламент Молдови як представника народу Молдови і як найкраще місце для обговорення всіх політичних питань, включаючи спірні. Ми закликаємо до спокою і стриманості. Всі сторони несуть відповідальність за рішення цієї конституційної кризи мирними засобами", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, глава ОБСЄ відреагував на ситуацію в Молдові.