Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину

Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги

Президент Зеленский призвал украинцев прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.