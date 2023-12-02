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Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 22:10  •  22752 просмотра

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Белорусский суд приговорил Александра Гончарова к 5 годам колонии строгого режима за финансирование "Полка Калиновского".

В беларуси мужчину приговорили к 5 годам колонии строгого режима за донат полка Калиновского, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным издания, приговор вынесла судья Минского райсуда Елена Мисник Александру Гончарову, которого обвиняли по ч. 2 ст. 361-3 Уголовного кодекса республики беларусь (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка или подготовка лиц для такого участия).

Согласно обвинению, банковским переводом он переслал деньги для финансирования деятельности белорусского полка ВСУ имени Кастуся Калиновского.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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