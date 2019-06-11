Пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместное заявление пяти стран, обнародованное вечером 10 июня.
Берлин, Париж, Лондон, Варшава и Стокгольм выразили поддержку молдавскому парламенту, отметив, что "внимательно наблюдали за развитием ситуации" в стране.
"Мы поддерживаем парламент Молдовы и рассматриваем его как представителя молдавского народа и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных", - говорится в завлении.
Пять европейских стран также призвали политические силы Молдовы к спокойствию и сдержанности.
"Все стороны несут ответственность за урегулирование конституционного кризиса мирными средствами", - сказано в документе.
Напомним, Европейский Союз принял решения, принятые накануне парламентом Молдовы, в том числе касающихся формирования правительственной коалиции.
Ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".
Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.