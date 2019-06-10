ЄС закликав владу Молдови до спокою і стриманості під час політичної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Європейський Союз схвалив рішення, прийняті напередодні парламентом Молдови, в тому числі що стосуються формування урядової коаліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Брюссель готовий працювати з демократично легітимізованим урядом в Кишиневі на основі взаємної прихильності реформам і принципам, закладеним в угоді про асоціацію з ЄС, йдеться в опублікованій спільній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і комісара з питань розширення ЄС Йоханнеса Хана.
"Повага до верховенства закону та демократії повинно залишатися основою наших відносин. Крім того, це перш за все те, чого очікують і заслуговують громадяни Республіки Молдови", - підкреслили європейські політики.
Одночасно Могеріні і Хан, пославшись на "події, що послідували за рішеннями молдавського парламенту", особливо підкреслили заклик ЄС до спокою і стриманості. "Діалог між демократично обраними представниками влади як і раніше повинен бути ключем до пошуку врегулювання нинішньої політичної кризи", - вказується далі в заяві.
Нагадаємо, Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".
Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.