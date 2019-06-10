ЕС призвал власти Молдовы к спокойствию и сдержанности во время политического кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Европейский Союз одобрил решения, принятые накануне парламентом Молдовы, в том числе касающиеся формирования правительственной коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Брюссель готов работать с демократически легитимированным правительством в Кишиневе на основе взаимной приверженности реформам и принципам, заложенным в соглашении об ассоциации с ЕС, говорится в опубликованном совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара по вопросам расширения ЕС Йоханнеса Хана.
"Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Кроме того, это прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдовы", - подчеркнули европейские политики.
Одновременно Могерини и Хан, сославшись на "события, последовавшие за решениями молдавского парламента", особо подчеркнули призыв ЕС к спокойствию и сдержанности. "Диалог между демократически избранными представителями власти по-прежнему должен быть ключом к поиску урегулирования нынешнего политического кризиса", - указывается далее в заявлении.
Напомним, Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".
Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.