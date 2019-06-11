П'ять країн Євросоюзу закликали до мирного вирішення кризи в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільну заяву п'яти країн, оприлюднене увечері 10 червня.
Берлін, Париж, Лондон, Варшава і Стокгольм висловили підтримку молдовському парламенту, зазначивши, що "уважно спостерігали за розвитком ситуації" в країні.
"Ми підтримуємо парламент Молдови і розглядаємо його як представника молдавського народу і як краще місце для обговорення всіх політичних питань, в тому числі спірних", - йдеться в заяві.
П'ять європейських країн також закликали політичні сили Молдови до спокою і стриманості.
"Всі сторони несуть відповідальність за врегулювання конституційної кризи мирними засобами", - сказано в документі.
Нагадаємо, Європейський Союз схвалив рішення, прийняті напередодні парламентом Молдови, в тому числі що стосуються формування урядової коаліції.
Раніше Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".
Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.