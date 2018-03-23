Пьяный мужчина избил полицейского в Киевской области

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10770 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15694 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62107 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101810 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109061 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116497 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121852 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132955 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Пьяный мужчина избил полицейского в Киевской области

Пьяный мужчина избил полицейского в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 11322 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В городе Белая Церковь во время проведения следственных действий с применением видеофиксации, неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии набросился на правоохранителей, нанес удар в лицо следователю и повредил видеокамеру, со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в Киевской области сообщает УНН.

"Работники полиции сообщили, что они находятся при исполнении служебных обязанностей, предъявили удостоверения. Однако, это не остановило мужчину - он продолжал вести себя вызывающе. Только после того, как к правонарушителю полицейские применили слезоточивый газ, агрессивно настроенного молодого человека удалось успокоить", - говорится в сообщении.

Для документирования правонарушения правоохранители вызвали группу реагирования патрульной полиции Белоцерковского отдела полиции и продолжили следственные действия. В этот момент мужчина выхватил из рук следователя процессуальные документы и пытался с ними убежать.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта на станции метро "Театральная" киевского метрополитена мужчина избил полицейского за замечание в его адрес.

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