П’яний чоловік побив поліцейського на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У місті Біла Церква під час проведення слідчих дій із застосуванням відеофіксації, невідомий чоловік напідпитку накинувся на правоохоронців і завдав удар в обличчя слідчому та пошкодив відеокамеру, з посиланням на прес-службу ГУНП України в Київській області повідомляє УНН.
“Працівники поліції повідомили, що вони знаходяться при виконання службових обов’язків, пред’явили посвідчення. Однак, це не зупинило чоловіка — він продовжував вести себе зухвало. Тільки після того, як до правопорушника поліцейські застосували сльозогінний газ, агресивно налаштованого молодика вдалося заспокоїти”, — йдеться у повідомленні.
Для документування правопорушення правоохоронці викликали групу реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції та продовжили слідчі дії. У цей момент чоловік вихопив з рук слідчого процесуальні документи і намагався з ними втекти.
Зловмисником виявився 33-річний місцевий житель. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження)Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 1 березня на станції метро “Театральна” київського метрополітену чоловік побив поліцейського за зауваження на його адресу.