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Пьяный адвокат сломал патрульному нос в Днепре

Киев • УНН

 • 16470 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Адвокат в состоянии алкогольного опьянения в Днепре избил патрульного полицейского. Об этом УНН сообщили в полиции.

Пьяный адвокат сломал патрульному нос в Днепре

Просишествие случилось на проспекте Мира в Днепре. Пьяный адвокат ударил головой в лицо сотрудника патрульной полиции и сломал ему нос.

Патрульный был госпитализирован, а адвоката задержали. Оказалось, что наряд патрульных прибыл по вызову о краже, в которой также подозревают нетрезвого адвоката.

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По факту нападения на сотрудника полиции следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, киевлянин избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте. За умышленное причинение полицейским телесных повреждений мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Украинские Национальные Новости

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