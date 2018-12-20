Пьяный адвокат сломал патрульному нос в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Адвокат в состоянии алкогольного опьянения в Днепре избил патрульного полицейского. Об этом УНН сообщили в полиции.
Просишествие случилось на проспекте Мира в Днепре. Пьяный адвокат ударил головой в лицо сотрудника патрульной полиции и сломал ему нос.
Патрульный был госпитализирован, а адвоката задержали. Оказалось, что наряд патрульных прибыл по вызову о краже, в которой также подозревают нетрезвого адвоката.
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По факту нападения на сотрудника полиции следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, киевлянин избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте. За умышленное причинение полицейским телесных повреждений мужчину привлекут к уголовной ответственности.