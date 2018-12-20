П'яний адвокат зламав патрульному ніс у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Адвокат в стані алкогольного сп'яніння у Дніпрі побив патрульного поліцейського. Про це УНН повідомили в поліції.
Подія сталася на проспекті Миру в Дніпрі. П'яний адвокат вдарив головою в обличчя співробітника патрульної поліції і зламав йому ніс.
Патрульний був госпіталізований, а адвоката затримали. Виявилося, що наряд патрульних прибув за викликом про крадіжку, у якій також підозрюють нетверезого адвоката.
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За фактом нападу на співробітника поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, киянин побив та покусав патрульних, які прибули на виклик про сімейний конфлікт. За умисне заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності.