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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки

ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки

Киев  •  УНН

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Россия атаковала Украину 78 дронами "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. ПВО сбила 32 дрона, еще 45 потеряно из-за РЭБ в шести областях Украины.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 32 из 78 вражеских беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 1 декабря, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) с направлений курск, орел, брянск - рф. враг атаковал 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один-в воздухе

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

Предварительно, обломки сбитого дрона повредили жилой дом в Голосеевском районе Киева-КГВА1 дек. 2024, 03:55 • 12667 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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