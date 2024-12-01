ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время ночной атаки

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 32 из 78 вражеских беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 1 декабря, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 декабря (с 20.00 30 ноября) с направлений курск, орел, брянск - рф. враг атаковал 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один-в воздухе - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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