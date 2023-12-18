ПВО сбила "шахед" в Николаевской области
Киев • УНН
Украинские военные сбили российский беспилотник "шахед" в Николаевской области; вражеская артиллерия также обстреляла побережье Очакова, обошлось без жертв.
В Николаевской области за прошедшие сутки уничтожен вражеский ударный дрон типа Shahed, российские войска запустили беспилотник по селу Днепровское и атаковали из артиллерии побережье Очакова, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В течение 17 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136"
Детали
По словам главы ОВА, вчера, 17 декабря, в 12:05 в селе Днепровское Куцурубской громады, в результате применения врагом беспилотного летательного аппарата неустановленного типа, поврежден частный дом. Также вчера, 17 декабря, в 11:52 и 20:55 враг наносил артиллерийские удары по береговой линии города Очаков.
В обоих случаях пострадавших нет.
Украинская ПВО уничтожила 5 ударных БПЛА россиян18 декабрь 2023, 05:15 • 21623 просмотра
ПВО сбила "шахед" в Николаевской области
Украинские военные сбили российский беспилотник "шахед" в Николаевской области; вражеская артиллерия также обстреляла побережье Очакова, обошлось без жертв.
Вражеским обстрелом повреждено агропредприятие в Харьковской области
Российские артиллерийские и минометные обстрелы накрыли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив сельскохозяйственное предприятие; жертв нет, но один человек получил ранение от взрывного устройства.
Войска рф ночью ударили из артиллерии по Никополю
Российская артиллерия ночью обстреляла Никополь, никто не пострадал; оценка ущерба продолжается. Другие районы Днепропетровской области не были обстреляны.
За сутки враг выпустил по Херсонщине более 370 снарядов. Погиб один человек
За минувшие сутки российские военные 80 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 374 снаряда и убив одного человека.
Еще плюс 1090 оккупантов и 44 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Генеральный штаб Украины сообщает о потерях российских войск с февраля 2022 года: примерно 347 160 человек личного состава и 5783 танка.
"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба похвалил канцлера Шольца за его действия на саммите ЕС, которые способствовали положительному для Украины голосованию. Шольц попросил премьер-министра Венгрии покинуть зал, что позволило продолжить обсуждение вопроса переговоров о вступлении Украины в ЕС.
За сутки произошло 64 боевых столкновения на фронте - Генштаб
За сутки украинские войска провели 64 боевых столкновения, нанесли удары по живой силе и технике противника, а также уничтожили два зенитно-ракетных комплекса. Ракетные войска нанесли удары по 4-х районах противника, поразив личный состав и склад боеприпасов.
Украинская ПВО уничтожила 5 ударных БПЛА россиян
Украинская противовоздушная оборона в ночь на 18 декабря сбила 5 российских беспилотников "Шахид" в нескольких областях.
Сегодня Международный день мигранта: сколько украинцев сейчас находятся за рубежом
До начала полномасштабного российского вторжения около 3 миллионов украинцев находились на заработках в других странах. По разным подсчетам, до 7 миллионов беженцев выехали из Украины, убегая от войны
Партизаны определили координаты зенитной установки россиян в Крыму
Партизаны АТЕШ отследили и сообщили о местонахождении российской зенитной установки в оккупированном Севастополе, Крым, предназначенной для противодействия украинским ударам.