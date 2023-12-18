ПВО сбила "шахед" в Николаевской области

В Николаевской области за прошедшие сутки уничтожен вражеский ударный дрон типа Shahed, российские войска запустили беспилотник по селу Днепровское и атаковали из артиллерии побережье Очакова, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В течение 17 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, вчера, 17 декабря, в 12:05 в селе Днепровское Куцурубской громады, в результате применения врагом беспилотного летательного аппарата неустановленного типа, поврежден частный дом. Также вчера, 17 декабря, в 11:52 и 20:55 враг наносил артиллерийские удары по береговой линии города Очаков.

В обоих случаях пострадавших нет.

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