Украинская ПВО уничтожила 5 ударных БПЛА россиян

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 18 декабря сбила 5 дронов-шахедов российской армии. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на понедельник российские оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.

Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей говорится в сообщении.

рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат