рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию об использовании рф беспилотников "шахед", которые имеют реактивные двигатели. Игнат отметил, что эта информация является фейком, передает корреспондент УНН.

Детали

Какой-то дедушка-генерал прочитал новости от иранского оборонпрома, что изобрели "шахед", который имеет реактивный двигатель и скорость его достигает 600-800 км. И дедушка решил, что он (БпЛА "шахед" - ред.) уже есть в распоряжении россии и что они их против нас применяют - сказал Игнат.

Он добавил, что инфопространство быстро наполнилось таким "вбросом".

Игнат отметил, что пока никаких таких вариантов применения "шахедов" с реактивным двигателем в Украине нет и неизвестно вообще собирается ли Иран предоставлять россии эти беспилотники и производит ли он вообще их.

Контекст

Недавно российский генерал-майор владимир попов в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявлял, что на беспилотники "шахед" начали устанавливать реактивные двигатели, в результате чего БпЛА стали двигаться в несколько раз быстрее.

Напомним

Украинская ПВО в течение ночи сбила 9 дронов российских оккупантов.