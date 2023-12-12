рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат
Киев • УНН
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опровергает заявления о том, что россия использует в Украине "шахеты" с реактивными двигателями, утверждая, что такая информация является неправдивой и спекулятивной.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал информацию об использовании рф беспилотников "шахед", которые имеют реактивные двигатели. Игнат отметил, что эта информация является фейком, передает корреспондент УНН.
Детали
Какой-то дедушка-генерал прочитал новости от иранского оборонпрома, что изобрели "шахед", который имеет реактивный двигатель и скорость его достигает 600-800 км. И дедушка решил, что он (БпЛА "шахед" - ред.) уже есть в распоряжении россии и что они их против нас применяют
Он добавил, что инфопространство быстро наполнилось таким "вбросом".
Игнат отметил, что пока никаких таких вариантов применения "шахедов" с реактивным двигателем в Украине нет и неизвестно вообще собирается ли Иран предоставлять россии эти беспилотники и производит ли он вообще их.
Контекст
Недавно российский генерал-майор владимир попов в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявлял, что на беспилотники "шахед" начали устанавливать реактивные двигатели, в результате чего БпЛА стали двигаться в несколько раз быстрее.
Напомним
Украинская ПВО в течение ночи сбила 9 дронов российских оккупантов.
рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опровергает заявления о том, что россия использует в Украине "шахеты" с реактивными двигателями, утверждая, что такая информация является неправдивой и спекулятивной.
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