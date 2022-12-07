путин заявил, что в зоне боевых действий в Украине находятся около 77 тысяч российских военных

Детали

Так, на заседании по развитию гражданского общества и правам человека диктатор заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой.

Цитата

“Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне “СВО” (в зоне боевых действий в Украине – ред.) . Из них только 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные — в войсках теробороны. Еще 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся на полигонах минобороны — это резерв”, – цитируют диктатора росСМИ.

Добавим

В начале ноября путин заявлял, что зоне боевых действий в Украине находятся 80 тысяч человек мобилизованных, из них около 50 тысяч активно участвуют в боевых действиях.

Отметим, что днём ранее росСМИ писали, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.