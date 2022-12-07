путин заявил, что в зоне боевых действий в Украине находятся около 77 тысяч российских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российский президент владимир путин заявил, что в зоне боевых действий в Украине находится около 77 тысяч военнослужащих рф. По его словам, нет необходимости в проведении новой волны мобилизации, так как в резерве российской армии находятся около 150 тысяч военных, пишет УНН.
Детали
Так, на заседании по развитию гражданского общества и правам человека диктатор заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой.
Цитата
“Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне “СВО” (в зоне боевых действий в Украине – ред.) . Из них только 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные — в войсках теробороны. Еще 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся на полигонах минобороны — это резерв”, – цитируют диктатора росСМИ.
Добавим
В начале ноября путин заявлял, что зоне боевых действий в Украине находятся 80 тысяч человек мобилизованных, из них около 50 тысяч активно участвуют в боевых действиях.
Отметим, что днём ранее росСМИ писали, что новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.