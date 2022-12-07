путін заявив, що в зоні бойових дій в Україні перебувають близько 77 тисяч російських військових

Деталі

Так, на засіданні щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини диктатор заявив, що в нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу. Необхідності для держави та міністерства оборони в цьому на сьогоднішній день немає.

Цитата

“З 300 тисяч мобілізованих 150 тисяч перебувають у зоні “СВО” (у зоні бойових дій в Україні – ред.). З них лише 77 тисяч — у бойових підрозділах, решта — у військах тероборони. Ще 150 тисяч мобілізованих росіян досі перебувають на полігонах міноборони — це резерв”, – цитують диктатора росЗМІ.

Додамо

На початку листопада путін заявляв, що в зоні бойових дій в Україні перебувають 80 тисяч осіб мобілізованих, з них близько 50 тисяч беруть активну участь у бойових діях.

Зазначимо, що днем раніше росЗМІ писали, що нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.