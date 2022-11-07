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Около 80 тысяч мобилизованных в зоне боевых действий в Украине – путин

Около 80 тысяч мобилизованных в зоне боевых действий в Украине – путин

Киев • УНН

 • 495018 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Диктатор рф владимир путин заявил в понедельник, что в настоящее время в зоне боевых действий в Украине находятся 80 тысяч человек мобилизованных, из них около 50 тысяч активно участвуют в боевых действиях, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Цитата

"У нас сейчас тысяч 50 человек находятся в боевых подразделениях. Другие пока не участвуют в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне военных действий. Остальные – на полигонах", – уточнил путин.

Детали

Его заявление прозвучало после того, как министр обороны сергей шойгу заявил, что 87 тысяч из 300 тысяч мобилизованных уже отправлены в зону боевых действий в Украине.

"В районы боевых действий после дополнительной подготовки и боевой слаженности направлено 87 тысяч человек. На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой подготовке, умении пользоваться средствами связи, навигации и разведки", - сказал шойгу.

Добавим

минобороны рф также ранее объявило о начале осеннего призыва.

По данным министерства, в этом году в армию на призыв должны явиться 120 тысяч человек.

С 21 марта по 28 октября россия также провела частичную военную мобилизацию, по которой в армию было призвано более 300 тысяч человек.

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