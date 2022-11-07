Около 80 тысяч мобилизованных в зоне боевых действий в Украине – путин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Диктатор рф владимир путин заявил в понедельник, что в настоящее время в зоне боевых действий в Украине находятся 80 тысяч человек мобилизованных, из них около 50 тысяч активно участвуют в боевых действиях, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
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"У нас сейчас тысяч 50 человек находятся в боевых подразделениях. Другие пока не участвуют в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне военных действий. Остальные – на полигонах", – уточнил путин.
Детали
Его заявление прозвучало после того, как министр обороны сергей шойгу заявил, что 87 тысяч из 300 тысяч мобилизованных уже отправлены в зону боевых действий в Украине.
"В районы боевых действий после дополнительной подготовки и боевой слаженности направлено 87 тысяч человек. На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой подготовке, умении пользоваться средствами связи, навигации и разведки", - сказал шойгу.
Добавим
минобороны рф также ранее объявило о начале осеннего призыва.
По данным министерства, в этом году в армию на призыв должны явиться 120 тысяч человек.
С 21 марта по 28 октября россия также провела частичную военную мобилизацию, по которой в армию было призвано более 300 тысяч человек.