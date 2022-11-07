Близько 80 тисяч мобілізованих у зоні бойових дій в Україні – путін

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"У нас зараз тисяч 50 чоловік перебувають у бойових підрозділах. Інші поки що не беруть участі у бойових діях. Але перебуває до 80 тисяч у зоні військових дій. Решта всіх – на полігонах", – уточнив путін.

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Його заява прозвучала після того, як міністр оборони сергій шойгу заявив, що 87 тисяч із 300 тисяч мобілізованих вже відправлено до зони бойових дій в Україні.

"До районів бойових дій після додаткової підготовки та бойового злагодження направлено 87 тисяч осіб. На полігонах завершується бойове злагодження сформованих підрозділів. Основні зусилля зосереджені на польовій підготовці, умінні користуватися засобами зв'язку, навігації та розвідки", - сказав шойгу.

Додамо

міноборони рф також раніше оголосило про початок осіннього призову.

За даними міністерства, цього року в армію на заклик мають з'явитися 120 тисяч осіб.

З 21 березня по 28 жовтня росія також провела часткову військову мобілізацію, за якою до армії було зараховано понад 300 тисяч осіб.