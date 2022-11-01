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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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В росії стартував осінній призов до армії

В росії стартував осінній призов до армії

Київ • УНН

 • 214782 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У вівторок міноборони росії оголосило про початок осіннього призову, передає УНН.

Деталі

Згідно із заявою міністерства, цього року на військову службу на заклик мають з'явитися 120 тисяч осіб.

"Майбутня призовна кампанія не пов'язана з проведенням спеціальної військової операції на території України. Призовні заходи будуть проводитись у плановому порядку, у строки, встановлені законодавством російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Призовники вирушать до навчальних центрів, а потім до військ, повідомили у міністерстві.

Призов до армії у росії проходить двічі на рік – навесні та восени. Призовники повинні служити у збройних силах від шести до дванадцяти місяців.

Нагадаємо

З 21 вересня по 28 жовтня в росії також було проведено часткову військову мобілізацію, за якою до армії було зараховано 300 тис. призовників.

У п'ятницю міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що часткову військову мобілізацію завершено, а в понеділок офіційний представник міністерства ігор конашенков повідомив, що всі мобілізаційні заходи завершені - військкомати припинили видачу та відправлення повідомлень і повернулися до рутинної роботи.

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