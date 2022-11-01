В росії стартував осінній призов до армії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У вівторок міноборони росії оголосило про початок осіннього призову, передає УНН.
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Згідно із заявою міністерства, цього року на військову службу на заклик мають з'явитися 120 тисяч осіб.
"Майбутня призовна кампанія не пов'язана з проведенням спеціальної військової операції на території України. Призовні заходи будуть проводитись у плановому порядку, у строки, встановлені законодавством російської федерації", - йдеться у повідомленні.
Призовники вирушать до навчальних центрів, а потім до військ, повідомили у міністерстві.
Призов до армії у росії проходить двічі на рік – навесні та восени. Призовники повинні служити у збройних силах від шести до дванадцяти місяців.
Нагадаємо
З 21 вересня по 28 жовтня в росії також було проведено часткову військову мобілізацію, за якою до армії було зараховано 300 тис. призовників.
У п'ятницю міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що часткову військову мобілізацію завершено, а в понеділок офіційний представник міністерства ігор конашенков повідомив, що всі мобілізаційні заходи завершені - військкомати припинили видачу та відправлення повідомлень і повернулися до рутинної роботи.