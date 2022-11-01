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В россии стартовал осенний призыв в армию

В россии стартовал осенний призыв в армию

Киев • УНН

 • 214780 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во вторник минобороны россии объявило о начале осеннего призыва, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению министерства, в этом году на военную службу по призыву должны явиться 120 тысяч человек.

"Предстоящая призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на территории Украины. Призывные мероприятия будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством российской федерации", - говорится в сообщении.

Призывники отправятся в учебные центры, а затем в войска, сообщили в министерстве.

Призыв в армию в россии проходит дважды в год – весной и осенью. Призывники должны служить в вооруженных силах от шести до двенадцати месяцев.

Напомним

С 21 сентября по 28 октября в россии также была проведена частичная военная мобилизация, по которой в армию было зачислено 300 тыс. призывников.

В пятницу министр обороны рф сергей шойгу заявил, что частичная военная мобилизация завершена, а в понедельник официальный представитель министерства игорь конашенков сообщил, что все мобилизационные мероприятия завершены - военкоматы прекратили выдачу и отправку уведомлений и вернулись к рутинной работе.

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