В россии стартовал осенний призыв в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во вторник минобороны россии объявило о начале осеннего призыва, передает УНН.
Детали
Согласно заявлению министерства, в этом году на военную службу по призыву должны явиться 120 тысяч человек.
"Предстоящая призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на территории Украины. Призывные мероприятия будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством российской федерации", - говорится в сообщении.
Призывники отправятся в учебные центры, а затем в войска, сообщили в министерстве.
Призыв в армию в россии проходит дважды в год – весной и осенью. Призывники должны служить в вооруженных силах от шести до двенадцати месяцев.
Напомним
С 21 сентября по 28 октября в россии также была проведена частичная военная мобилизация, по которой в армию было зачислено 300 тыс. призывников.
В пятницу министр обороны рф сергей шойгу заявил, что частичная военная мобилизация завершена, а в понедельник официальный представитель министерства игорь конашенков сообщил, что все мобилизационные мероприятия завершены - военкоматы прекратили выдачу и отправку уведомлений и вернулись к рутинной работе.