Путин завтра посетит оккупированный Крым

По информации ведомства, Владимира Путина примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции “Порт” в Тамани.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма начнет “оценку ущерба” от нахождения полуострова в составе Украины.



Ранее УНН сообщал, Украина направила России ноту протеста из-за визита политиков с РФ в оккупированный Крыму.

