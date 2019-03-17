Путин завтра посетит оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Завтра, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин посетит оккупированный Крым. Об этом говорится на сайте главы РФ, передает УНН.
По информации ведомства, Владимира Путина примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции “Порт” в Тамани.
Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма начнет “оценку ущерба” от нахождения полуострова в составе Украины.
Ранее УНН сообщал, Украина направила России ноту протеста из-за визита политиков с РФ в оккупированный Крыму.