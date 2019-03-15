Україна направила Росії ноту протесту через візит політиків з РФ до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест та надіслало ноту протесту у зв’язку з візитом делегації Державної Думи Федеральних зборів РФ до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Про це йдеться в офіційній заяві, розповсюдженій прес-службою зовнішньополітичного відомства України, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом делегації Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації на чолі з її головою В’ячеславом Володіним, а також деяких членів уряду Російської Федерації, який розпочався 15 березня 2019 року, до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, — йдеться в заяві.
У МЗС наголосили, що Україна розглядає цей та інші подібні “візити” керівництва Російської Федерації як подальші кроки з легітимізації спроби незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а зроблені російськими посадовцями заяви — “цинічними та відверто провокаційними”.
“Саме руйнівна та безвідповідальна політика російської окупаційної влади протягом п’яти років окупації призвела до істотного загострення економічних, соціальних, гуманітарних і екологічних проблем на півострові”, — підкреслили у Міністерстві.
Так, відвідання російськими посадовими особами тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету України, міжнародного права, Статуту ООН, ряду резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також зобов’язань РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація, зазначили в МЗС.
“Міністерство закордонних справ України вчергове заявляє, що вся відповідальність за ці та інші міжнародно-протиправні діяння покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права. Міністерству закордонних справ Російської Федерації направлено ноту протесту”, — наголосили в заяві.
Нагадаємо, керівництво Держдуми РФ прибуло в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п’ятої річниці анексії Росією півострова.